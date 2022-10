Hervé Koffi de retour dans le groupe pour le déplacement au Cercle: "On a eu une conversation honnête"

Quatre longs matchs. Cela faisait quatre rencontres que Hervé Koffi regarde ses partenaires depuis chez lui. Sans être blessé, le dernier rempart avait été mis au repos par Edward Still après un début de saison certes irrégulier mais sans pour autant marqué par des bévues. Ce vendredi, l'ancien mouscronnois effectuera son retour dans la sélection. "Oui, il sera dans le groupe. On a eu une conversation directe et honnête ce mercredi. Il va beaucoup mieux", déclare Edward Still.

Reprendra-t-il pour autant la place de Patron, auteur d'un grand match à Anderlecht mais qui n'a plus gagné de points par la suite ? "Cela vous verrez demain mais il y a des étapes à franchir."

Au lendemain de la contre-performance contre Courtrai, Edward Still a retrouvé un groupe touché mentalement. "Une grande déception se ressentait mais cela fait partie de ma fonction. Je dois injecter de la confiance et de la force dans cette équipe pour que l'on réagisse dès vendredi soir."

Au JanBreydel, le technicien pourra compter sur le retour de Nkuba et surtout de Zorgane, de retour de suspension après deux matchs en tribunes. "Il a pris de plus en plus d'importance. Son rôle s'agrandit. On a ressenti son absence à Saint-Trond." L'apport de l'Algérien ne sera pas de trop avec la suspension d'Ilaimaharitra après cinq avertissements récoltés.

Zorgane devrait donc occuper le poste de sentinelle dans un match où Charleroi n'a pas le droit à l'erreur face à une équipe qui reste sur trois victoires en quatre rencontres. "C'est le moment d'être solidaire et de chercher des solutions", pointe Still.

Elles passeront surtout par un succès en terre brugeoise.