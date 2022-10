Edward Still réaliste après la défaite de Charleroi: "Ma personne n’est pas importante"

Kévin Denkey

: "On était fatigué aujourd’hui mais la victoire fait du bien. Je n'ai pas marqué mais j’ai quand même réalisé un bon match, je suis content et j’espère que ça va continuer de la sorte par la suite."

Daan Heymans : "La défaite fait très mal, je ne sais pas expliquer ce qu'il se passe pour le moment. Quand on réduit la marque, on pense et on sent qu'on peut encore revenir mais on donne encore des buts cadeaux. On doit arrêter d'essayer de toujours proprement et parfois juste penser à sortir. J'ai toujours confiance en le coach et je sens que le groupe est également toujours derrière lui."

Miron Muslic : "Le secret c'est le travail d'équipe. Je suis super fier. Le Cercle marque plus qu'en début de saison mais sur tous les buts il y a énormément de travail derrière. On va enfin pouvoir un peu se reposer et préparer au mieux notre prochain match."

Edward Still : "La défaite fait très mal. On rentre avec 1-0 à la mi-temps et on était certain de pouvoir revenir au score. Malheureusement on prend un deuxième but trop facilement et après ça devient compliqué. On a vraiment manqué de réalisme dans les deux rectangles. Je n'ai rien dit à mes joueurs après le match, il va falloir quelques jours pour digérer. Ma personne n'est pas importante, le plus important c'est de prendre des points pour Charleroi."