Charleroi et son coach sont sous pression avant d'affronter les Brugeois.

Le match de la dernière chance pour Edward Still avec Charleroi face au Cercle Bruges (Direct à 20h45)

Le match de la dernière chance pour Edward Still ? Cette rencontre face au Cercle de Bruges y ressemble fort pour l'entraîneur carolo, tant les dernières semaines n'ont pas apporté les résultats escomptés. La pression s'intensifie sur les épaules de Still qui s'était pourtant montré très serein en conférence de presse jeudi. En cas de défaite, les Zèbres seraient dépassés par leur adversaire du jour au classement.

Pour cette rencontre, Edward Still peut compter sur Ken Nkuba et Adem Zorgane mais est privé de Ilaimaharitra, suspendu pour abus de cartons jaunes.. Gholizadeh et Wasinski pourraient recevoir leur chance dans le onze de base.

Au Cercle, Miron Muslic devrait faire confiance au même onze de base que face à Seraing cette semaine.

Les compos probables :

Cercle Bruges : Majecki, Daland, Ravysh, Popovic, Somers, Deman, Vanhoutte, Lopes, Ueda, Hotic, Denkey

Charleroi : Patron, Wasinski, Andreou, Bessilé, Nkuba, Morioka, Zorgane, Kayembe, Heymans, Gholizadeh, Mbenza