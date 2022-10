Accueil ... ... Jupiler Pro League Charleroi L'avis de l'expert: et dire que le pire arrive pour Charleroi…. Un commentaire de Julien Parcinski. Parcinski Julien ©BELGA

Il y a trois semaines, personne n’était très confiant lorsque Charleroi abordait, après un 0 sur 6, un déplacement périlleux à Anderlecht suivi d’une réception toujours très chaude de l’ennemi liégeois. Le succès en trompe-l’œil face aux Mauves, que l’on ne pensait pas à l’époque aussi malades a permis aux hommes d’Edward Still de souffler mais désormais, l’inquiétude est grande. En six petits jours, les perspectives les plus angoissantes ont gagné le Sporting. Comment peut-on se relever d’une unité prise face à Saint-Trond, Courtrai et le Cercle alors que la venue de l’Antwerp et un voyage à Genk se profilent ? La lecture du classement, alors que les Hennuyers...