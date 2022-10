Salamone, proche de Mazzù, postule au poste de T2 à Charleroi

Alors que les Zèbres ont poursuivi leur travail sous l’égide de Frank Defays accompagné de Rudi Cossey cette fois à huis clos et cela jusqu’à la fin de la semaine, la succession d’Edward Still n’a logiquement pas avancé ce mercredi. Comme évoqué dans nos colonnes, les dirigeants laissent un peu de temps à Felice Mazzù pour digérer son licenciement d’Anderlecht avant d’entamer des discussions avec leur ancien entraîneur. D’autres dossiers seront également ouverts même si les dirigeants ont fait de Mazzù leur choix privilégié à tel point que Defays pourrait assurer l’intérim au-delà du déplacement à Genk pour vraiment laisser à l’entraîneur de l’année 2021 le temps de respirer après son aventure au RSCA.

En attendant, Sandro Salamone a, selon nos informations, proposé ses services pour reprendre le rôle d’adjoint de Nicolas Still, parti en même temps que son frère. Salamone a assisté Mazzù en qualité d’analyste vidéo à Genk, à l’Union et à Anderlecht. Les Mauves lui ont proposé de reprendre l’équipe "Futures" (U23) en compagnie de Samba Diawara et Guillaume Gillet mais Salamone n’a pour l’instant pas encore donné suite à la proposition d’Anderlecht au même titre que Diawara.