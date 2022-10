Quel coach à Charleroi ? La direction prend le temps de la réflexion

Pas encore de grandes avancées dans le dossier du futur entraîneur à Charleroi. La direction a entamé des entrevues avec certains candidats - dont les noms n’ont pas filtré - mais elle ne se précipitera pas. Ce ne sera a priori pas Hasi - approché en 2021 avant l’arrivée de Still -, Losada, Brncic ou Peeters.

Vu le calendrier épineux (Antwerp, Genk, Seraing en Coupe, et Malines), elle réfléchit même à prolonger l’intérim des adjoints Frank Defays et Rudi Cossey jusqu’à mi-novembre afin de permettre au nouvel entraîneur, quand il sera désigné, de travailler sereinement durant le mois d’interruption du Mondial. Une trêve qui sera a priori agrémentée d’une semaine de stage dont le lieu reste à définir pour fédérer le groupe et installer de nouveaux principes. Parmi les profils qui retiennent l’attention, Felice Mazzù garde naturellement la cote. Selon nos informations, les discussions restent informelles. Et pour cause, l’ancien T1 d’Anderlecht, après un crochet ce mardi au stage Pro Foot qu’il parraine à Waterloo, est parti une semaine pour décompresser loin de l’agitation médiatique. Elles pourraient s’accélérer à son retour.