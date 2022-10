Pour son début d’intérim, Frank Defays veut que Charleroi aille "à la guerre" contre l’Antwerp

Il a beaucoup été question d’engagement, de guerre et d’état d’esprit conquérant lors de la première conférence de presse de Frank Defays, l’adjoint devenu T1 intérimaire à Charleroi après le limogeage d’Edward Still, samedi dernier.

"On doit être beaucoup plus dans l’esprit guerrier. Quelques fois, on parle de guerrier en smoking mais j’ai l’impression qu’on avait que le smoking dernièrement. L’idée est d’ajouter le mode guerrier", a tenté de motiver l’ancien capitaine du Sporting (308 matchs pour le RCSC). "Quand j’étais joueur, j’avais cette mentalité. Et au-delà des qualités footballistiques dont on peut disposer dans notre groupe aujourd’hui, je veux qu’on ajoute cet aspect-là. Aujourd’hui, c’est la guerre. Il faut aller au combat. Si je dois parler d’un changement que je voudrais apporter, c’est ça. Le football viendra naturellement par la suite grâce à nos qualités."

Pratiquement une semaine après le limogeage d’Edward Still, le calendrier du Sporting (13e, 16 points) se corse avec la réception de l’Antwerp (2e mais qui reste sur un 6 sur 15) puis un déplacement à Genk, le solide leader.

"On doit déterminer nous-même le type d’adversaire que l’on va rencontrer. On connaît évidemment les forces et les faiblesses de l’Antwerp – on va tenter de les exploiter – mais on veut que ce soit très compliqué pour eux, a déclaré Frank Defays. Ça doit de nouveau être l’enfer sur notre terrain. Bon moment de les prendre ? Ce sera à nous de décider. On ne doit pas attendre qu’ils développent leur jeu. On doit instaurer une dynamique qui fera en sorte que chaque adversaire va recevoir le blason du club sur le front et qu’il passe 90-95 minutes avec cette crainte et cet étonnement par rapport à l’engagement rencontré."

La sélection sera communiquée ce samedi mais, a priori, seuls Stefan Knezevic et Jules Van Cleemput sont indisponibles puisque blessés. La bonne nouvelle est le retour de suspension du capitaine Marco Ilaimaharitra.