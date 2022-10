Frank Defays ému après la victoire de Charleroi: "On a souffert ces dernières semaines"

Gerkens : "Il nous a juste manqué la finition aujourd’hui. On s’est crées des belles occasions mais on n’a pas réussi à les mettre au fond. On a eu le match sous contrôle mis à part ce goal sur une contre-attaque où on aurait pu mieux presser. Bien sûr qu’on est déçus avec cette défaite. L’efficacité, c’est la clé pour être au top et aujourd’hui on ne l’a pas été."

Koffi : "Cette victoire fait plaisir et c’est un soulagement. C’était une période difficile pour moi mais on a été très solides aujourd’hui. On a su garder le zéro et c’est très important. Le limogeage de Still ? C’est le football et il fallait aller à la guerre aujourd’hui. On a fait preuve de plus de détermination que les semaines précédentes avec beaucoup de solidarité face à cette bonne équipe de l’Antwerp. Il faut continuer à travailler pour être prêt pour le prochain match contre Genk."

Ilaimaharitra : "On savait que dans le football, ça va très vite. On savait que garder le zéro contribuerait à un bon résultat aujourd’hui. C’est une première bouffée d’air. Il fallait se bouger aujourd’hui pour que le scénario des semaines précédentes ne se reproduise pas. Je voulais montrer à tout le monde que j’étais très concerné et notamment à l’équipe. Maintenant, il faut continuer à travailler pour continuer sur ce chemin-ci."

Defays : "Je suis heureux pour tout le monde aujourd’hui. On a souffert ces dernières semaines et donc on doit en profiter. J’ai vu Charleroi jouer avec le cœur aujourd’hui. On est dans une situation compliquée donc il fallait resserrer les lignes. On savait aussi qu’on pouvait faire mal à l’Antwerp en contre-attaque. Le plus important sur le terrain, c’est le cœur et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui. Benbouali était dans le doute ces dernières semaines et il n’a rien lâché ces dernières semaines. L’ovation du public me fait plaisir c’est sûr. C’est ici que j’ai vécu la plus belle période de ma carrière. Le plus important ce sont les trois points et on doit travailler dès à présent pour le match de vendredi contre Genk."

Van Bommel : "Ce match n’est pas comparable aux autres défaites. Charleroi est sorti une fois et a marqué. On a eu le contrôle sur l’ensemble du match aujourd’hui. On a eu des belles occasions pour faire la différence mais on ne l’a pas fait. C’est l’histoire de ces dernières semaines où on ne marque pas ces occasions et où l’efficacité nous a fait défaut des deux côtés. La montée de Frey est tardive mais pour moi ce n’était pas le moment pour le faire monter avec notre jeu de combinaison."