Accueil ... ... Jupiler Pro League Charleroi Training, glissade, stress et soulagement: Frank Defays a vécu son premier match à la tête de Charleroi à 200% L’intérim de Frank Defays a démarré par une victoire sur l’Antwerp, dimanche au Mambourg (1-0). Nonante minutes de tension avant un grand ouf de soulagement. Vincent Blouard ©Belga

La scène transpirait la sincérité et l'émotion. Pour célébrer son premier but en Europe, le seul de la victoire carolo contre l'Antwerp dimanche soir (1-0), Nadhir Benbouali s'est dirigé vers Frank Defays. Tout un symbole. L'entraîneur intérimaire venait d'exploser de joie devant son petit banc (35e). "Nadhir a vécu des moments difficiles depuis son arrivée d'Algérie. Des moments de doutes et de tristesse, a raconté Defays. Il découvre un nouveau championnat, un nouveau pays… Pendant ces moments-là, c'était...