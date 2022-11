Accueil ... ... Jupiler Pro League Charleroi Charleroi: Wasinski lancé pour de bon Longtemps réclamé par les supporters, Martin Wasinski a su répondre présent face à l’Antwerp. De quoi être lancé définitivement ? Parcinski Julien ©Photo News

C’était à n’y plus rien comprendre. Un an après avoir lancé Martin Wasinski à Waregem, contraint et forcé à l’époque à cause des blessures qui frappaient son effectif,...