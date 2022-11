Kayembe réagit à la défaite de Charleroi contre Genk: "On a montré trop de respect"

Trésor : Ce n’était pas une rencontre facile, mais toute l’équipe a mis l’impact et l’énergie pour réaliser un beau 27 sur 27. Onuachu est très grand donc c’est plus simple de le trouver. Je pense qu’on doit se focaliser sur nous et qu’il faut travailler sur le fait que par moment on laisse revenir les équipes trop facilement dans les rencontres comme ça a encore été le cas ce soir.

Kayembe : C’est une équipe très forte et on le savait. On a quand même montré des bonnes choses et il faut travailler là-dessus pour la suite. On a par moment manqué beaucoup trop de justesse dans le dernier geste. En début de match on montrait trop de respect pour cette équipe. À propos de moi c’est vrai qu’il y a une rumeur à propos de la MLS mais ce n’est pas le moment de parler de ça.

Onuachu : Je suis très content ce soir, on a commencé le match avec beaucoup d’intensité et à la fin ça paye. On sait ce qu’on veut faire sur le terrain et même quand Charleroi fait 2-1 on parvient directement à réagir. Trésor est un excellent joueur, c’est vraiment facile de jouer avec lui.

La seule équipe qui peut nous stopper c’est nous même, si on parvient à rester concentrer et impliquer il peut vraiment se passer des belles choses en fin de saison. Sky is the limit!

Vrancken : C’est beau d’enchainer 9 victoires. Les mecs ont vraiment fait le job face à une bonne équipe de Charleroi. On savait qu’on devait garder un maximum la balle pour mettre cette équipe en difficulté et c’est ce qu’on a bien fait ce soir. Je n’ai pas encore vu Heynen après le match, mais on espère que cela n’est pas trop grave pour lui. En ce qui concerne le penalty je n’ai pas encore pu voir les images mais monsieur Boucaut à vraiment fait un bon match aujourd’hui.

Defays : On a vécu un match compliqué et le pénalty fausse malheureusement toute la partie. Je pense qu’on n’a pas été suffisamment précis dans ce match mais je retiens quand même du positif de cette deuxième rencontre, surtout dans la deuxième période. Pour venir gagner à Genk il faut vraiment être meilleur et peut-être tomber sur un Onuachu seulement à 80% de ses capacités. Il faut maintenant se concentrer sur le déplacement à Seraing de cette semaine pour la Coupe de Belgique.