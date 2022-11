La Coupe pour sauver le début de saison poussif des Zèbres : "On connaît l’importance du premier match"

C’est l’avantage de jouer rapidement après une lourde défaite. Vendredi, le Sporting a été battu sèchement à Genk (4-1) dans des proportions trop élevées par rapport à la réalité de la rencontre mais les chiffres sont là. "Le lendemain du match a été compliqué. Tout le monde a été touché par le résultat. On s’attendait à mieux. Le fait de rejouer vite permet d’entretenir une énergie positive", confie Frank Defays.

Ce mardi, à 19h30, Charleroi entrera en lice en Coupe de Belgique, son fantasme annuel, à Seraing face à une équipe bien plus concernée par sa lutte pour le maintien que par la Crocky Cup. "On connaît l’importance du premier match dans cette compétition et ce que représente ce trophée. On a mis tout en œuvre pour transmettre le message au groupe que c’est une échéance importante. Cela nous tient à cœur. Il y a de la pression, elle est positive, et c’est très important dans le football."

L’élimination l’an dernier à domicile face à Lommel aux tirs au but lors de leur entrée en lice avait terni le bilan presque parfait de la première partie de saison d’Edward Still. Frank Defays s’est-il servi de cet échec pour prévenir ses protégés d’un excès de confiance possible face à un adversaire réputé intrinsèquement plus faible ? "Nous n’avons pas parlé de ça. Ça n’a pas de sens de ressasser un épisode négatif."

Contrairement à la saison précédente, il faudra donc vite trouver des espaces et tuer la rencontre au risque de se mettre en difficultés. Le match en championnat face à Seraing en début d’exercice avait pourtant ressemblé à un long chemin de croix où les Hennuyers s’étaient extirpés du piège liégeois grâce à Tchatchoua dans les dernières minutes. "Nous avions été patients et calmes mais le championnat et la Coupe sont deux compétitions aux scénarios totalement différents."

Il faudra surtout pour les pensionnaires du Mambourg que la trame reste identique et que la qualification soit au rendez-vous. Au risque de vivre une saison très longue.