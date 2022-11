Sporting Charleroi : Nkuba et Bager absents contre Malines

Vu la triste élimination de ce mardi en Croky Cup à Seraing, les Zèbres doivent réagir dès ce samedi contre Malines. Ce sera cependant sans les présences de Ken Nkuba et Jonas Bager, tous les deux absents de la sélection. "Jonas a reçu un coup et n’est pas à 100 %, ce n’est rien de grave", a déclaré Frank Defays, en conférence de presse. "Juste une question de quelques jours, mais il ne sera pas prêt pour ce samedi soir. Pour Ken, il souffre d’une petite lésion musculaire qui devrait le tenir écarté des terrains pendant dix à quinze jours." Ils viennent s’ajouter aux autres blessés, Jules Van Cleemput et Knezevic. Hosseinzadeh et Damien Marcq intègrent par contre la sélection pour ce dernier match avant la pause d’un gros mois, due à la Coupe du monde.

Malgré ces absences importantes, un résultat positif est vivement souhaité, face au KaVé. "À Seraing, on était tous abattus après l’élimination (4-1, après prolongations). Nous devons nous concentrer sur le match suivant, qui est toujours le plus important. Pour ce faire, nous avons communiqué positivement", a expliqué l’entraîneur intérimaire.

Les Anversois pointent à la 13e place, juste derrière les Carolos, avec une unité de moins (18-19). Toutes les équipes se tiennent en quelques unités, ce qui rend la partie d’autant plus importante. "C’est vrai que pour la presse, on peut faire le parallèle entre la saison de Malines et de Charleroi, mais peu importe ce qui se passe chez eux, je me concentre sur mon équipe", s’est contenté de répondre Defays, lors d’une conférence de presse expédiée en 7-8 minutes.