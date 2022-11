Frank Defays au bord des larmes après l'arrêt du match contre Malines: "Je suis abattu"

Marco Ilaimaharitra, Thibault Peyre et Frank Defays se sont arrêtés au micro d'Eleven pour réagir suite à l'arrêt définitif du match provoqué par les supporters de Charleroi.

Ilaimaharitra : "On a un sentiment partagé. On a le sentiment qu’on avait fait ce qu’il fallait. La réaction des supporters étaient légitime de leur part, mais là ça a été trop loin. On ne va pas mettre tous les supporters dans le même sac. Les plus irrespectueux ont tué le match de ceux qui respectent le football. On s’attendait à quelque chose de leur part, mais on pensait que c’était fini après l’interruption du début de match. De là à arrêter le match, ça va trop loin, ça n’aide personne. Merci à ceux qui nous ont supporté, pour les autres, tant pis pour eux. Qu’ils témoignent leur mécontentement, c’est légitime, ça fait partie du foot, il faut accepter de vivre avec. Tous ces évènements ont solidifié le groupe, il va falloir continuer."

Peyre : "C’est incroyable, j’ai du mal à trouver les mots. J’ai beaucoup de respect pour Charleroi, c’est malheureux pour eux et pas mérité. Il se passe toujours quelque chose ici, tant mieux pour nous, mais ce n’est pas mérité. Ils ont le droit de s’exprimer au stade, mais aujourd’hui, c’est dans les mauvaises conditions. Nous on n’était pas au top, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On va bien travailler, mais on part avec un bon sentiment à la trêve."

Defays : "(Long silence avant de prendre la parole) On peut parler du match ou de l’arrêt du match ? Le sentiment que j’ai est que les joueurs avaient le match en mains. On vient de perdre trois points face à un adversaire des Play-Offs 2, c’est d’une grande tristesse. Je suis très abbatu, comme les joueurs. Dans l’état où je suis, j’entends à peine vos questions. Merci. (Départ précipité)"