Marc Delire furax sur les supporters carolos qui ont fait arrêter la rencontre: "Dégagez du stade et n'emmerdez plus les gens"

Ce samedi soir, le Sporting de Charleroi avait espoir de se relancer en battant Malines.

Et il faut dire que les hommes de Frank Defays étaient en bonne voie pour le faire puisqu'ils menaient 1-0 tout à fait méritoirement.

Mais c'était sans compter sur une partie des supporters de Charleroi qui ont fait arrêter la rencontre une seconde fois en lançant des fumigènes sur la pelouse. Ils l'avaient déjà fait une première fois après 60 secondes en lançant des balles de tennis ainsi que des fumigènes et une autre fois au quart d'heure de jeu en relançant des fumigènes.

Peu après l'heure de jeu, ils remettaient ça. Les 22 acteurs étaient donc contraints de regagner les vestiaires de façon définitive et Charleroi est sur le point de perdre sur un score de forfait.

Ce qui a mis Marc Delire dans une colère profonde. "Messieurs, ne venez plus, on n’a plus besoin de gens comme vous dans un stade de football", lâche-t-il.

Avant de poursuivre: "On veut bien comprendre jusqu’à un certain point. Mais à un moment donné, stop. Stop ! Trouvez-vous d’autres occupations, d’autres hobbies, faites autre chose, mais n’emmerdez plus les gens svp ! C’est quand même incroyable ça ! Ne revenez plus, dégagez du stade svp, c’est hallucinant ! Si on dit le fond de notre pensée, mais tout le monde le pense. On ne va pas se mettre à leur bassesse. Quelle bande de décérébrés, je ne vois pas d’autres mots. Les joueurs de foot ils sont dégoûtés. C’est hallucinant."

Et de construire: "Ça fait 30 ans que je viens ici à Charleroi, je n’ai jamais vu des supporters carolos s’engueuler… Alors le Carolo est sanguin, le Carolo est ce qu’il est, mais le Carolo au bout du compte il a un bon fond. Mais là il n’y a pas de bon fond, il y a un fond, c’est la lie là, c’est un fond… un fond d’étable".