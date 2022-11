Officiel : Sandro Salamone rejoint le staff du Sporting de Charleroi

Comme attendu, Sandro Salamone est le nouvel analyste vidéo du Sporting de Charleroi. Amené dans les valises par Felice Mazzù – avec qui il a déjà travaillé à Genk, l’Union SG et Anderlecht -, il va remplacer numériquement Nicolas Still qui a quitté le club en même temps qu’Edward Still, remercié le 22 octobre dernier.

"Jeune quadragénaire, Sandro Salamone possède déjà plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’analyse vidéo. Après être passé par Mouscron et l’Union Belge (U19), il a suivi Felice Mazzu depuis Genk, en passant par l’Union et Anderlecht. Le Sporting de Charleroi est donc le cinquième club de Pro League de Sandro Salamone", peut-on lire dans le communiqué du club.

Le RCSC ajoute : "Cette arrivée complète définitivement le staff de Felice Mazzu qui, pour rappel, comprendra toujours Frank Defays, Rudi Cossey, Cédric Berthelin, Frédéric Renotte&Baptiste Henry."

La reprise des entraînements est prévue le 28 novembre avant un stage en Turquie (3-10 décembre).