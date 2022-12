Petites oppositions, finition et jeux techniques ce mardi pour les Zèbres (vidéos)

A lire : Mbenze, une voix qui compte

Les Carolos ont ponctué l’entraînement par une série de longues courses à haute intensité avec le préparateur physique Frédéric Renotte. Étaient absents car blessés ou ménagés : Van Cleemput (cheville) et Hosseinzadeh (pied), Knezevic et Ilaimaharitra (genou) et Bessilé (mollet). En revanche, Gholizadeh a participé à l’entièreté de la séance.

Après ça, vu le beau soleil, tout le monde a fini dans la piscine, y compris le staff et Mehdi Bayat !

Andreou et Heymans vainqueurs, Koffi est arrivé

L’entraînement de l’après-midi a été plus léger et Bessilé y a d’ailleurs pris part. L’équipe était divisée en duos et, en 30 minutes, ils devaient réaliser le plus de tours possibles d’un parcours technique (jonglage, jeu de la latte, corners rentrants…). Les vainqueurs : Stelios Andreou et Daan Heymans.

Pendant ce temps, Ilaimaharitra (genou) a effectué des exercices à part avec le kiné mais devrait pouvoir reprendre ce mercredi tout comme Hosseinzadeh (coup au pied). Knezevic a couru et semble retrouver petit à petit plus de puissance dans son genou. Quant à Van Cleemput (cheville), il est toujours à part avec un kiné.

Koffi, heureux papa depuis quelques jours, est arrivé ce mardi soir.