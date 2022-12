Vers un dilemme en défense pour Mazzù

Les cas Van Cleemput et Knezevic pourraient faire hésiter la direction à se positionner sur un autre défenseur en janvier.

Un pas en avant, un pas en arrière. Depuis leur opération respective à la cheville et au genou, Jules Van Cleeput et Stefan Knezevic vivent les montagnes russes physiques et émotionnelles. Surtout dans le chef de l’ancien Malinois. Alors...