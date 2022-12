A LIRE : Vers un dilemme en défense pour Mazzù

Si Knezevic est globalement dans les temps par rapport au planning de sa revalidation et qu’il a enchaîné les courses intenses avec changements de direction ces deux derniers jours, Van Cleemput a vécu ces dernières semaines plusieurs rechutes qui ont fortement contrarié sa guérison. Au club, on n’ose plus se prononcer sur une date concrète de son retour dans l’équipe.

Mais après avoir travaillé seul avec un kiné dans un centre de revalidation à Belek, à quelques kilomètres de Colakli, l’ancien défenseur de Malines a enfin refait son apparition sur terrain ce jeudi. Il a empilé les tours de terrain, également encadré par un kiné. Il dit se sentir mieux et surtout ne plus souffrir des douleurs ressenties il y a quelques jours encore au niveau du pied.

Les deux joueurs ne participeront évidemment pas au match amical contre Besiktas ce jeudi à 17h heure belge.