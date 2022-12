Charleroi se déplace au Stade de Reims pour un amical à l’accent belge ce vendredi

Une petite semaine après son retour de stage en Turquie et sa courte défaite contre Besiktas (2-1), le Sporting de Charleroi se rend au Stade de Reims (11e de Ligue 1) ce vendredi après-midi pour son deuxième match amical de la trêve. Il aura un fameux accent belge puisqu’en plus de Will Still (T1) et Samba Diawara (adjoint), on retrouve dans l’équipe rémoise plusieurs joueurs bien connus de notre championnat : Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Thibault De Smet, Thomas Foket, Emmanuel Agbadou et Junya Ito.