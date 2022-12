Incidents à Charleroi-Malines : le Conseil Disciplinaire fixe l’audience de plaidoirie au 10 mars 2023

Dans une ambiance constructive, les parties ont pu exposer leurs arguments. Au vu toutefois du caractère inédit du contentieux avec des supporters qui nuit aux intérêts propres de leurs équipes, le Conseil a décidé de demander aux parties des devoirs complémentaires pour trancher le litige.

Concrètement, les deux clubs sont partis pour quelques mois de procédure. La prochaine audience est fixée au 10 mars 2023 à 13 heures et elle devrait aboutir au règlement du conflit et à de possibles sanctions. En attendant, le Sporting pourra recevoir des spectateurs lors du match face à Anderlecht même si la T4 sera fermée sur décision du club à l’instar de la rencontre face au Cercle Bruges et pour les trois prochaines rencontres en déplacement.