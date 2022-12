Charleroi : les supporters ont rencontré les joueurs

Le but : aplanir les différends et repartir sur de bonnes bases dès la reprise du championnat, le lundi 26 décembre contre Anderlecht. Au cours de l’entrevue, chaque partie a pu exprimer ses griefs, échanger ses points de vue et admettre ses erreurs. Les Carolos sont réalistes : ils n’ont jusqu’ici pas répondu aux attentes sportives mais ils attendent davantage de soutien et de compréhension de leur public.

Les supporters, eux, sont évidemment conscients qu’ils sont allés un cran trop loin dans leurs protestations lors de l’arrêt définitif du match contre Malines à 1-0 (67e) mais que les performances collectives et certaines attitudes doivent s’améliorer. Un premier pas qui, tout le monde l’espère à Charleroi, permettra de retrouver l’unité tant souhaitée par Felice Mazzù.