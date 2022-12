La charnière centrale Marcq – Boukamir – Bager a été solide. Ce dernier cité a même ouvert le score rapidement après un super corner de Mbenza dévié par Heymans. Mbenza et Heymans se sont montrés très intéressants pour alimenter Benbouali comme Kayembe. Nkuba a été moins discret et plus brouillon. Zorgane et Ilaimaharitra ont été solides.

À la pause, Patron a pris la place de Koffi et il a été fautif sur le deuxième but campinois. Morioka et Wasinski, positionné à un rôle inédit au milieu de terrain, ont répondu aux buts de Perdichizzi et Vaesen.

Un bon nul à six jours de la reprise.

L’équipe de départ : Koffi ; Marcq, Boukamir, Bager ; Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Kayembe ; Mbenza, Benbouali

Buts : Bager (8e, 0-1) , Van Eenoo (62e, 1-1), Perdichizzi (78e, 1-2), Morioka (88e, 2-2), Vaesen (102e, 2-3), Wasinski (110e, 3-3)