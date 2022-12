Damien Marcq sur la défaite frustrante de Charleroi : “On a manqué de détermination offensive”

Le milieu de terrain reconverti en défenseur central a fait du bien dans une ligne arrière qui a parfois manqué d’expérience en première partie de saison. “J’arrive avec mon âge, mon vécu et ma connaissance du championnat mais malgré cela, j’ai dû rester sur mes gardes avec Silva. C’est un attaquant de qualité. On s’est jaugés en début de match et j’ai vite senti qu’il ne vivait que pour marquer. Je suis plutôt satisfait de ce que j’ai pu faire.”

Au final, seule la production offensive reste décevante même si Benbouali n’a pas compté ses efforts et a servi comme point d’ancrage. “Il faudra montrer un autre visage dans les semaines à venir. Parfois, on a manqué de cette envie d’aller mettre un but mais si on reste compact, ça ira mieux dans les semaines à venir. On sortira de cette zone délicate. On a vu un groupe qui voulait se battre les un pour les autres. “

Des qualités et des vertus qui seront indispensables pour aller chercher une victoire, primordiale à Eupen.