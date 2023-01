Arrivé à Charleroi en janvier 2022 sous l’insistance d’Edward Still, Daan Heymans commente ses anciennes déclarations avec sa franchise habituelle.

Daan Heymans dresse son bilan après un an à Charleroi : “Je suis dangereux à chaque match”

Un an. À quelques jours près, cela fait un an que Daan Heymans a rejoint le Sporting de Charleroi pour relancer sa carrière freinée à Venezia (Serie A). D’abord six mois, en prêt, puis définitivement depuis juillet. Le Sporting a déboursé environ 550 000 euros pour s’offrir ses services, une somme qui pouvait presque atteindre le million d’euros selon différents bonus. Actuel...