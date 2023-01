De l’introspection au rebond : pourquoi Edward Still a accepté le défi eupenois

Après un premier mandat écourté à Charleroi, Edward Still relève un défi plus ombragé à Eupen. Cheminement d’un choix qui s’explique.

Dans la matinée du samedi 22 octobre 2022, 524 jours après sa nomination à la tête du Sporting de Charleroi et au lendemain de la défaite de trop au Cercle Bruges (4-1), Edward Still est remercié par Mehdi Bayat. L’entretien fatidique s’est tenu dans les bureaux du club, à côté du stade. Un moment émotionnellement fort, et un peu agité. La déception et la...