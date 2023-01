L’entraîneur du Sporting de Charleroi Felice Mazzù mise énormément sur une mentalité irréprochable et solidaire de ses joueurs. Une notion qui se travaille au quotidien, sur et en dehors du terrain.

Plongeon, resto et gueulante positive : comment Felice Mazzù soigne la cohésion de groupe à Charleroi

Pour gagner ensemble, comme Charleroi l’a fait samedi après-midi à Eupen (1-2), il faut pouvoir travailler, rire et souffrir ensemble. Partager des moments forts, sur et en dehors du terrain. La vie de groupe et l’esprit de...