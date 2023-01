Adem Zorgane repart de Gand avec un goût de trop peu : “On n’est pas content avec ce point”

Les Zèbres ont souffert en deuxième période mais lors des 45 premières minutes, ce sont bien eux qui se sont montrés le plus dangereux. Les Buffalos se sont tout de même offert l’occasion la plus dangereuse de la partie mais Zorgane et Badji sur la ligne ont secondé parfaitement Koffi (68e). “L’action s’est passée vite. J’étais là au bon moment mais heureusement que Badji était là pour sauver le deuxième ballon”, commente l’international algérien.