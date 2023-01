L’hypothèse Badji pour remplacer Gholizadeh et les flancs gantois fragilisés : les compositions probables de Gand – Charleroi

Pour entamer un solide triptyque (Gand – FC Bruges – Union SG) après deux victoires de rang, Felice Mazzù pourrait vraisemblablement opérer un changement dans son onze de base. À savoir celui de laisser Ali Gholizadeh, complètement à côté de son sujet dimanche dernier face au Cercle Bruges (2-1), sur le banc. Au profit de qui ? C’est la question. Son compatriote Amir Hosseinzadeh est bien monté au jeu, mais aura-t-il la confiance dès le coup d’envoi ? On peut aussi imaginer que Youssouph Badji, avec son gabarit et sa capacité de conservation dos au but, pourrait être l’option privilégiée.