Charleroi : Mazzù ne préjuge pas de l’ambiance au Club Bruges dimanche, “mais c’est un paramètre que l’on doit anticiper”

Les Zèbres surfent sur une bonne vague après 7 points sur 9 dont un 0-0 encourageant à La Gantoise, jeudi. “Mentalement, vous l’avez compris dans les déclarations des joueurs après le match, le groupe était un peu déçu parce qu’il avait le sentiment qu’on pouvait gagner”, a déclaré Felice Mazzù ce vendredi en conférence de presse.

Et de poursuivre : “Je suis satisfait du contenu et de la volonté. Cette déception doit se transformer en énergie positive. Physiquement, je suis certain qu’on peut enchaîner sans problème. Le groupe a été divisé en deux ce vendredi avec les titulaires de jeudi d’un côté et les remplaçants de l’autre. Pour ceux qui ont joué, c’est surtout de la récupération, des soins, des bains froids… Ce sera de la récupération plus active ce samedi parce qu’ils doivent retoucher du ballon.”

Mazzù lors du match à Gand, jeudi. ©JDM

Bruges en crise ?

Un déplacement au Club Bruges n’est jamais simple. Mais s’il existe un “bon” moment pour s’y rendre, c’est peut-être ce week-end. Car la crise couve sérieusement au-dessus d’un stade Jan Breydel qui pourrait se retourner contre son équipe selon le scénario du match.

”J’ai déjà entendu parler de ce contexte depuis ce matin, a commenté Mazzù. Je pense que le public brugeois, à la maison, sera chaud, et qu’il va énormément appuyer en début de match. On devra être attentif et concentré. Je n’ai pas envie de préjuger de la réaction du public mais c’est un paramètre que l’on doit anticiper.”

Vidéo : l'erreur de Mignolet qui coûte un point au Club Bruges à Saint-Trond

Un grand club en crise, Felice Mazzù a connu ça, très récemment, à Anderlecht. Est-ce plus difficile d’en sortir dans un tel club ? “Je n’ai pas envie de dire si oui ou non Bruges est en crise. Comme je n’ai pas envie de parler de petit ou de grand club. Mais en fonction du statut et des ambitions des clubs, il est évident que l’atmosphère peut être plus ou moins négative, plus ou moins rapidement. Le Club n’a pas enchaîné les résultats comme espéré mais sa situation n’est pas catastrophique ni scandaleuse non plus.”

Pas de bobo

La sélection carolo ne sera communiquée que ce samedi après le dernier entraînement, mais elle devrait être sensiblement la même que jeudi. Mazzù ne déplore aucun blessé supplémentaire.

Tout comme Petkevicius, Van Cleemput pourrait une nouvelle fois rejoindre les U23 pour le match de ce samedi soir. Comme il n’a pas encore joué avec l’équipe A cette saison, le défenseur belge peut encore évoluer avec les Zébra Élites.

La sélection probable (21) : Koffi, Patron, Delavallée, Bager, Marcq, Andreou, Boukamir, Knezevic, Van Cleemput, Tchatchoua, Nkuba, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Descotte.

Blessé : Benbouali.

Absents : Chiacig, Bessilé, Petkevicius (choix).