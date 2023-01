L'avis de l'expert: Mehdi Boukamir a tout d’un grand

En football, il est d’usage de ne pas tirer de conclusions hâtives même si l’on peut parfois facilement s’y laisser tenter. C’est le cas avec Mehdi Boukamir. Le défenseur central partait de loin, miné par les blessures l’an dernier. Malgré ses soucis physiques, on n’entendait que du bien à son propos. Edward Still ne cessait de vanter ses louanges au point de ne pas hésiter à le titulariser au Cercle lorsqu'il s'est remis de sa blessure. Et tant pis s'il n'avait jamais joué en pro. Si ce choix ne s’est avéré payant, force est de reconnaître à l’ancien coach carolo qu’il n’avait pas tort sur son prodige de 18 ans. Mazzù n’a...

