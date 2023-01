Mazzù: "J'ai assisté à une première mi-temps de rêve"

Skov Olsen homme du match, Nkuba dans un moins bon jour : les notes de Bruges – Charleroi

Mazzù : "Je sens les joueurs déçus, ce qui est normal quand vous avez mené 0-2 à Bruges. Je retiens surtout une mentalité extraordinaire. On a eu des occasions et on a continué à attaquer même quand on était à 10. J'ai assisté à une première mi-temps de rêve, c'est très réconfortant pour un coach. Mentalement la donne a changé avec le penalty juste avant la mi-temps. Si on retourne au vestiaire avec le 0-2, je ne pense pas que Bruges revient au score. Le prochain match contre l'Union sera préparé comme les autres. On se préparera à jouer contre une équipe qui joue le titre. Il s'agira d'un match important vu notre situation, important en vue du maintien. Boukamir apprend le métier, il est encore très jeune et il doit rester dans une énergie positive."

Vanaken : "Il y a eu deux mi-temps très différentes. En première période, on ne gagnait aucun duel, mais c'était différent en seconde mi-temps. On a gagné en confiance avec ce penalty juste avant la pause. Le coach nous a demandé de mettre plus de pression, d'être plus agressif. On a montré une meilleure mentalité après le retour des vestiaires et on a donné plus d'énergie. C'est dommage de ne pas gagner. Il faudra le faire lors du prochain match contre Zulte."

Parker : "Je suis très déçu de la première période, il manquait un peu de tout. Ce n'était pas l'équipe à laquelle on doit ressembler. On doit ressembler à ce que j'ai vu en seconde mi-temps. On y arrivera en continuant de travailler. Je ne suis là que depuis trois semaines donc c'est normal que ce ne soit pas parfait. J'ai apprécié la mentalité des joueurs qui ont poussé jusqu'au bout."