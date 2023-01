L’attaquant sénégalais, toujours sous contrat avec le Club Bruges, est prêté à Charleroi depuis un an. Et après 13 minutes, bingo, voilà qu’il ouvrait le score. “Ça me fait évidemment beaucoup de bien de marquer mais je ne me voyais pas fêter franchement ce but, a déclaré Badji après la rencontre. Même si je suis un joueur de Charleroi et que je suis très heureux d’avoir aidé mon équipe, je sais que des gens m’aiment encore ici.”

INTERVIEW | Badji : "Je ne dois plus douter de mes qualités"

Ce but est seulement son deuxième de la saison, après celui inscrit face à Westerlo le 17 septembre. “Ça faisait longtemps. J’espère que celui-ci va me débloquer.” Pour faire taire les critiques, nombreuses ces derniers mois. “On vit dans un monde de critiques. Parfois on est critiqué, parfois félicité quand on est bon, c’est comme ça. Je ne calcule pas tout ce qu’on dit sur moi. Je me concentre sur mon travail au quotidien, et j’essaie de répondre aux attentes du club. Je reste fort, je sais ce que j’ai à faire. Je garde le moral, j’en ai besoin.”

Badji face à Besiktas lors du stage hivernal en Turquie, début décembre.

Alors que Charleroi songeait à lui trouver une porte de sortie cet hiver pour écourter son prêt, la grave blessure de Benbouali et les deux dernières prestations positives du Sénégalais pourraient changer la donne.

”Pour l’instant, je suis un joueur de Charleroi, évacue l’attaquant, contraint de céder sa place dimanche (60e), victime de vertiges et de pertes d’équilibre après un choc à la tête avec Odoi. Mon job ne se passe que sur le terrain. Le reste, je le laisse à la direction et à mes agents qui s’occupent de tout ça en coulisses.”