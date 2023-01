Felice Mazzù (Charleroi) : “L'Union est plus forte que la saison dernière”

Un match particulier pour lui, forcément, même s’il a déjà recroisé la route des Unionistes avec Anderlecht, en début de saison (défaite 2-1). "Je n’ai pas envie de dire que c’est un match particulier pour moi. Le plus important dans notre situation est de penser à nous, à Charleroi, à notre groupe, et à prendre des points, même contre l’Union. J’ai un peu lu et écouté ce qui se dit sur l’Union depuis le début de la saison. On a pu le voir, ils jouent autrement contre des petites équipes, avec plus de patience et de possession. Comme on est une petite équipe (sic), on s’attend à ça. À nous d’être organisé et patient. On doit être prêt et maintenir la mentalité positive des dernières semaines.”

Ce samedi, les Ultras seront autorisés à revenir dans la tribune 4 du Mambourg après cinq matchs d’interdiction (2 à domicile et 3 à l’extérieur). Mazzù s’en réjouit : “C’est un nouveau départ et j’en suis très content. On a besoin de soutien, de bruit et d’applaudissements.”

Gholizadeh hors du groupe et sur le départ

Felice Mazzù peut compter sur un groupe pratiquement au complet, excepté Nadhir Benbouali, qui a été opéré du genou gauche mardi et dont la saison est d’ores et déjà terminée.

Pour la deuxième semaine consécutive, Ali Gholizadeh ne figure pas dans la liste des 20 joueurs repris. L’Iranien a demandé son départ et celui-ci se précise doucement.

La sélection (20) : Koffi, Patron, Delavallée, Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Bager, Boukamir, Marcq, Nkuba, Tchatchoua, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Descotte.

Blessé : Benbouali.

Non-repris : Chiacig (U23), Bessilé, Gholizadeh (choix).

Menacé de suspension : Bager.