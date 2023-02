Zorgane (Charleroi) commente son doublé face à Malines : “J’ai senti que Jules allait la mettre au deuxième poteau”

Lui aussi a été plus juste. Actuel meilleur donneur d’assist (7) de l’effectif, il s’est mué en buteur ce dimanche. Double buteur même, pour s’ériger en homme du match côté carolo. “Ça fait plaisir. À la mi-temps, l’entraîneur m’a demandé de davantage m’infiltrer, de jouer plus haut puisqu’on était à dix contre onze.”

Le premier but ? Une frappe à l’entrée du rectangle déviée par Verstraete. “Un peu de chance ? Si vous voulez (sourire). C’est le football. Le plus important est que ça rentre.”

Le second ? Une tête croisée parfaite sur un centre tout aussi parfait de Van Cleemput. Presque un but d’attaquant. “J’ai parlé avec Jules à la remontée sur le terrain. On sait tous qu’il a une excellente qualité de centre et je lui ai dit d’apporter davantage de ballons dans le rectangle. Dès qu’il a reçu cette balle sur la droite, j’ai senti qu’il allait la mettre au deuxième poteau. J’ai enclenché ma course et je me suis retrouvé à la bonne place. Tant mieux pour l’équipe.”

Après trois partages lors des quatre derniers matchs, Charleroi doit se remettre à gagner. “C’est dur mathématiquement. Si on veut avancer, on doit essayer de faire une petite série en février”, termine Zorgane.