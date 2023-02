Felice Mazzù avant Charleroi - Seraing : "Un match très important pour la suite de notre saison"

C'est peut-être d'autant plus vrai qu'après la réception des Métallos (17e), le Sporting enchainera avec un déplacement à Ostende (18e). "Je ne parlerai pas de deux matchs clés mais d’un seul. De celui qui vient. Seraing. On ne pense qu'à celui-là aujourd'hui", a rappelé Mazzù.

Seraing sort d'une victoire revigorante à domicile, contre OHL (2-1). Tandis que Charleroi a partagé dimanche dernier à Malines (2-2) après une première période exécrable. "L'adversaire aura certainement plus d'énergie positive, ce boost, grâce à sa dernière victoire", estime Mazzù, qui peine à mettre des notions claires sur l'irrégularité de son équipe au cours d'un même match.

Il n'était pas encore de retour à Charleroi, le 8 novembre dernier, lorsque les Zèbres se sont lamentables écrasés au Pairay en Coupe de Belgique (4-1 a.p.), mais impossible de ne pas y repenser à l'aube de ce nouveau duel.

Mazzù encore : "Non, on n’a pas reparlé de ce match. Cela ne sert à rien de ressasser des mauvais souvenirs. Les joueurs savent très bien qu’ils n’ont pas fait ce qu’il fallait dans ce match pour se qualifier. Je n’ai pas envie d’appuyer là-dessus. On doit montrer ce samedi qu’on est chez nous et qu’on veut une revanche par rapport à ce match."

Et le technicien carolo d'à nouveau taper sur le clou de la mentalité : "Quand vous êtes dans une situation comme la nôtre et que vous affrontez une équipe qui se bat aussi pour le maintien, le mental et l’envie d’être conquérant seront des paramètres importants. On devra être prêts."

Dans sa conquête espérée de trois précieux points, Felice Mazzù pourrait opérer l'un ou l'autre changement dans son onze de base. "Peut-être, ou peut-être pas, s'est-il contenté d'évacuer ce vendredi en conférence de presse. Tout changer n'est jamais bon non plus. On a acquis une certaine stabilité, mais il y aura peut-être des retouches." Peut-être se nomment-elles Knezevic, Van Cleemput ou Stulic...

La sélection (20) : Koffi, Patron, Delavallée, Bager, Marcq, Boukamir, Knezevic, Van Cleemput, Nkuba, Tchatchoua, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Mbenza, Heymans, Hosseinzadeh, Badji, Bayo, Stulic.

Blessé : Benbouali.

Non-repris : Chiacig, Ozornwafor (U23), Andreou.

Menacés de suspension : Bager, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra.