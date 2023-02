L’espièglerie de Nikola Štulić : “Le plus beau but ? Quand le gardien croit l’arrêter mais qu’il la repousse”

À lire aussi

Pour lui, les gardiens sont des victimes et le Serbe n’hésite pas à prendre du plaisir lorsqu’il peut les sanctionner. “Quel est le plus beau but à marquer pour moi ? Quand le gardien croit l’arrêter mais qu’il la repousse et que je suis là pour la mettre au fond”, lâche-t-il tout sourire.

L’avant-centre aime marquer et n’hésite pas à prendre des risques à l’image de ce tir au but réussi face à l’Étoile Rouge de Belgrade avec Radnički malgré une séance finalement perdue. “C’est mon plus beau souvenir en Serbie. J’ai inscrit une panenka face au club rival du Partizan, mon club formateur où les supporters se détestent. À ce moment-là, j’étais fier de moi.”

Au point de provoquer le public adverse et de causer un début d’échauffourées sur le terrain avec les adversaires qui durera plus de deux minutes.