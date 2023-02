Nikola Štulić veut marcher sur les traces de son idole : “Je suivais la compétition belge car je suis fan de Mitrovic”

Dix jours après son arrivée, Nikola Štulić s’est dévoilé entre son objectif de succéder à Nicholson et Osimhen et son passé en Serbie.

Son gabarit et sa faculté à ne pas avoir froid aux yeux dans les duels nous laissaient présager un côté “Bad Boy”. Derrière sa carapace et son mètre 88, Nikola Štulić cache pourtant un sourire communicateur et une joie de vivre rafraîchissante. “Stressé”...