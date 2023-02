Knezevic plutôt que Bager dans le onze carolo ? Les compositions probables de Charleroi – Seraing

Pour ce match “très important pour la suite de la saison”, Felice Mazzù a laissé sous-entendre l’un ou l’autre “ajustement” après le match moyen de Charleroi, dimanche passé à Malines (2-2). On peut notamment prétendre que Knezevic sera préféré à Bager dans le trio défensif. Sur l’aile droite, Van Cleemput revient en force et entre désormais clairement en concurrence avec Nkuba, plutôt timoré ces derniers matchs. Ozornwafor était avec les U23 ce vendredi et Andreou toujours hors de la sélection.