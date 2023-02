”On sort d’un match moins bon, du coup l’atmosphère était un peu plus fermée en semaine, a commenté Felice Mazzù, qui tente de challenger et titiller ses joueurs à l’entraînement. Cela fait partie du jeu et, avec le staff, on est là pour remettre de l’énergie positive et travailler. On sait tous que Saint-Trond est une équipe avec une grosse organisation et de l’engagement. Ce ne sera pas un match simple.”

Bager apte

La bonne nouvelle, c’est que Jonas Bager, sorti blessé à Ostende (il se tenait l’arrière de la cuisse), s’est à nouveau entraîné normalement ces derniers jours. Le défenseur danois fera-t-il partie des joueurs qui sortiront du onze de base ce dimanche ? À voir.

En tout cas, vu la dernière prestation collective – “tous secteurs confondus”, a dit Mazzù -, il y a fort à parier que le onze de base subira plusieurs modifications. “Il faut que les joueurs aient conscience de l’importance de ces matchs”, a motivé le coach carolo.

La sélection probable (20) : Koffi, Patron, Delavallée, Bager, Marcq, Knezevic, Andreou, Boukamir, Tchatchoua, Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Kayembe, Hosseinzadeh, Mbenza, Heymans, Bayo, Stulic, Badji.

Blessé : Benbouali.

Non-repris : Chiacig, Ozornwafor.

Menacés de suspension : Bager, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra.