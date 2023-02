”C’est une victoire importante par rapport au maintien”: les réactions après Charleroi – Saint-Trond

À lire aussi

Adem Zorgane : “Je suis très content avec ce goal victorieux qui aide l’équipe à prendre trois points aujourd’hui. Je n’ai pas vu si le ballon de Nkuba était derrière la ligne mais je fais confiance à la VAR. Ce n’était pas un match facile contre une équipe organisée de Saint-Trond mais ce goal est arrivé au bon moment. On s’éloigne de la zone rouge et on se rapproche du top 8. Il faudra prendre trois points à Courtrai la semaine prochaine pour remonter au classement.”

Bernd Hollerbach : “On a joué un bon match avec beaucoup d’engagement. On était la meilleure équipe en première mi-temps dans un match difficile. On savait que la première équipe qui commettait une erreur allait perdre. Je ne dis jamais rien à mon équipe après le match et donc on en parlera ensemble avec l’équipe cette semaine. Mes joueurs m’ont dit que le ballon était sorti sur le goal donc c’est une décision difficile à accepter mais il le faut. Il y a beaucoup de choses positives à ressortir tout de même. Tout est possible pour le derby de la semaine prochaine contre Genk. “

Felice Mazzù : “On a dû attendre septante minutes pour que le match se débride car on jouait contre la deuxième meilleure défense du championnat. C’est difficile de jouer contre une équipe organisée comme Saint-Trond. On a mis de l’intensité à partir de la trentième minute et cette victoire est méritée au niveau des occasions créées. Je n’ai pas vu si le ballon était sorti sur le goal de mon équipe. C’est une victoire importante par rapport au maintien mais aussi mentalement. On n’a pas été bon la semaine passée et ne pas encaisser pour la troisième fois est une bonne chose.”