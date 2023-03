Charleroi : Kayembe indisponible deux semaines

Tchatchoua et Mbenza postulent

Dans le long sprint vers le top 8, il s’agit évidemment d’une tuile pour le Sporting puisque Kayembe est un titulaire indiscutable à gauche. Il va non seulement manquer le déplacement de ce samedi à Courtrai, mais aussi la réception d’OHL le vendredi 10 mars.

Deux joueurs postulent pour lui succéder dans le onze de base : Isaac Mbenza et Jackson Tchatchoua. Dimanche, c’est le premier cité qui était monté au jeu pour Kayembe, le second n’étant même pas sur la feuille de match. Mais on sait que Tchatchoua possède un profil plus équilibré entre attaque et défense, alors que Mbenza, plus expérimenté, est naturellement plus tourné vers l’offensive. Ce sera à Felice Mazzù de trancher.

Bager incertain

En défense, une incertitude plane à nouveau autour de Jonas Bager. Le Danois souffre du mollet depuis plusieurs jours. Il pourrait devoir souffler, et donc déclarer forfait samedi, ce qui maintiendrait probablement Jules Van Cleemput au poste de défenseur central dans le trio axial, et permettrait à Ken Nkuba de recevoir une nouvelle chance dans le couloir droit comme ce fut le cas en deuxième mi-temps face à Saint-Trond.