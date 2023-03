Charleroi : un bon souper mais des blessés avant le déplacement à Courtrai

guillement On doit s'accrocher à un nouvel objectif et dire qu'on vise le top 8.

Avec l’ambition d’aligner un cinquième match sans défaite et une quatrième clean sheet. “Je n’ai pas envie de mettre de la pression sur l’équipe en insistant sur la nécessité d’enchaîner, a tempéré Mazzù ce vendredi en conférence de presse. Vous l’avez écrit cette semaine, on ne peut plus se cacher. On doit s’accrocher à un autre objectif (NdlR : que le maintien) pour avancer, et dire qu’on vise le top 8. Si on veut l’atteindre, c’est sûr qu’il faudra confirmer.”

Team building en semaine

En milieu de semaine, les joueurs ont organisé un team building sous la forme d’un repas à Bruxelles. “Avec le staff, on a décidé de les laisser entre eux. Je pense que cette soirée a modifié un peu le groupe, en tout cas sur cette semaine, et j’espère que ça durera. J’ai remarqué que d’autres connexions s’étaient opérées à l’entraînement, donc tout ça est positif. Je les encourage même à faire ça plus souvent.”

Doké et Ozornwafor repris pour la première fois

Toute la semaine n’a pas été parfaite pour autant puisqu’il y a plusieurs forfaits à déplorer. Si celui de Joris Kayembe (élongation aux ischios) était attendu, celui de Jonas Bager l’était un peu moins, et celui de Ryota Morioka pas du tout. “Jonas a un souci au mollet et n’est pas prêt”, a commenté Felice Mazzù. “Ryo souffre des côtes. Une douleur occasionnée à l’entraînement cette semaine.”

guillement Josué Doké est promis à un bel avenir.

Pour compenser ces absences, le T1 carolo a repris Valentine Ozornwafor et le jeune offensif togolais Josué Doké pour la première fois dans sa liste de 20 joueurs sélectionnés.

“J’ai parlé avec Valentine. Franchement, c’est un très bon gars. Vraiment. Il sait que le poste de défenseur central est conséquent à Charleroi, que je pense du bien de lui mais que ce sera difficile d’avoir du temps de jeu, a commenté l’entraîneur sambrien. Quant à Josué, il est promis à un bel avenir. J’espère que ce sera avec nous. Il a une très bonne mentalité. C’est un joueur qui va vers l’avant, qui n’a pas peur d’aller au duel. Je vois beaucoup de bonnes choses pour lui. Peut-être dès cette saison ou la suivante. ”

La sélection (20) : Koffi, Patron, Delavallée, Van Cleemput, Ozornwafor, Marcq, Andreou, Boukamir, Knezevic, Nkuba, Tchatchoua, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Mbenza, Hosseinzadeh, Doké, Badji, Stulic, Bayo.

Blessés : Benbouali, Kayembe, Bager, Morioka.

Non-repris : Chiacig.

Menacés de suspension : Bager, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra.