”C’est une journée très importante pour nous, a confirmé Felice Mazzù. “Mais le groupe ne doit pas avoir de pression. On travaille sereinement. Vu la situation d’où l’on vient, on doit prendre ce qui se présente comme bonus, comme plaisir. Mais bien sûr que je vais utiliser ce levier mental pour motiver mes joueurs.”

À lire aussi

Le fait de désormais parler ouvertement de top 8 depuis quinze jours a peut-être libéré son vestiaire et fixé un nouveau cap commun. “Quand on tient un discours devant un groupe, ce n’est pas évident de lui donner deux objectifs simultanément. Les joueurs peuvent s’y perdre. Leur dire qu’on veut se sauver et en même temps atteindre le top 8, ce n’était pas cohérent, justifie Mazzù. Le premier objectif était le plus important à une certaine époque et il est acquis. Maintenant, on attaque le deuxième.”

Sans gaucher

Son effectif est le même que la semaine dernière. Toujours sans le moindre gaucher puisque Kayembe et Benbouali sont blessés. “Quand vous jouez avec un droitier à gauche, on sait que l’animation est différente et donc que les joueurs autour doivent bouger différemment, analyse Mazzù. Sur quelques séquences à l’entraînement, on essaie de préparer ça au mieux selon nos profils. Cela dit, on n’avait déjà pas de gaucher à Courtrai mais le but est venu d’un centre magnifique de Mbenza du gauche (sourire) dans une zone de réception que l’on travaille beaucoup.” Ça marchera peut-être encore ce vendredi.