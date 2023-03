Francis N’Ganga ne serait pas contre de succéder à Alain Decuyper : “Je pourrais transposer au quotidien ce que j’ai appris à travers mon Master”

Depuis sa retraite il y a deux ans, “Cisco” a entamé sa reconversion en suivant un Master en management dispensé par l’UEFA. Une formation, suivie en son temps par Zinedine Zidane, qui lui a permis de s’enrichir intellectuellement et de se créer un réseau.

Après la théorie, l’ancien défenseur souhaite désormais appliquer ce qu’il a appris dans le club de son coeur. “Il appartient à la direction de constater si je suis légitime ou non mais je sais que je peux apporter beaucoup de choses dans la continuité du bon travail appliqué ces huit dernières années par Alain Decuyper.”

Francis, l'idée de candidater au poste de directeur du centre de formation de Charleroi vous intéresse-t-elle ?

”Effectivement. Depuis ma retraite fin 2020, je me suis formé. En plus de mes activités avec l’équipe nationale du Congo, j’ai décidé de suivre le Master en management dispensé par l’UEFA et délivré par l’université de Limoges en collaboration avec le Birkbeck Sport Business Center de Londres. Cette année, je termine ma formation et au vu de ce que j’ai appris là-bas, la suite logique est d’occuper un poste comme directeur d’un centre de formation.”

Concrètement, que vous a apporté cette formation ?

”Des clés supplémentaires que je n’avais pas auparavant. Le cursus est long et les intervenants sont nombreux. Avec mes camarades de promos (Demba Ba, Sami Khedira, Nemanja Vidic, Nigel De Jong entre autres), nous avons pu échanger avec Fabio Capello, Pablo Longoria (le président de Marseille), Bruno Cheyrou (le directeur sportif de Lyon) ou encore Bart Verhaeghe. Des responsables des centres de formation de Manchester City et de Liverpool sont venus détailler leurs méthodes de travail. Se confronter à ces gens m’a permis d’apporter de la clarté dans mes idées et de développer ma méthodologie. Et forcément, j’ai envie de transposer ce que j’ai appris au quotidien.”

Au sein de sa promo, Francis N'Ganga a Demba Ba, Nigel De Jong et Aurélien Chedjou comme partenaires. ©DR

Vous avez toujours eu cette fibre pour la formation ?

”Dans mon passé de joueur, je couvais déjà ceux qui débarquaient dans le noyau A. Quand Réginal Goreux, qui fait aussi partie de la promo, me parle de son travail à l’académie au Standard, j’ai moi-même envie d’imprimer ma patte à celle du Sporting, mon club.”

Avec Réginal Goreux, Francis N'Ganga discute souvent de la formation des jeunes. ©DR

Quel serait justement votre projet si Mehdi Bayat vous choisissez ?

”Premièrement, il faut poursuivre le travail qui a été bien réalisé ces dernières années car il faut le reconnaître, Monsieur Decuyper a fait progresser cette école de jeunes. Il n’y a qu’à voir les U18 cette année qui jouent le titre. Moi, j’ai envie de lui faire franchir un palier supplémentaire. Au vu de la superficie de la région et du vivier de joueurs dont elle dispose, je suis persuadé que Charleroi peut encore réduire l’écart qui les sépare des plus grands clubs.”

Votre proximité avec Felice Mazzù peut-elle être un avantage pour favoriser le passage des jeunes dans le noyau A ?

”Forcément. Il est comme un père spirituel pour moi. Je sais ce qu’il veut, ce qu’il aime et ce qu’il attend. C’est un atout pour former les jeunes. Felice est un entraîneur qui jongle avec plusieurs dispositifs, donc le but sera de poursuivre leur flexibilité tactique et leur transmettre la mentalité adéquate.”

Que répondez-vous à ceux qui brandiront votre inexpérience sur le terrain ?

”Qu’ils ont tort. À côté de mon cursus, j'occupe le poste de manager de l’équipe nationale du Congo depuis deux ans. Je réalise des missions de scouting, je suis en charge du recrutement des binationaux et c’est moi qui m’occupe de la logistique comme gérer la réservation des billets d’avion des internationaux. J'organise aussi les réunions techniques avec la CAF. Je sais diriger des hommes dans des conditions parfois difficiles pour atteindre des objectifs précis. Si je me porte candidat pour diriger l’académie de Charleroi, ce n’est pas parce que je dois occuper mes journées. Je propose mes services car je suis emballé pour donner un nouvel élan au centre de formation de mon club de coeur.”