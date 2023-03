Les chiffres inquiétants de l’attaque de Charleroi

Heymans, le mauvais symbole

Badji, Benbouali, Bayo, Stulic et même Mbenza ou Gholizadeh. Tous ont tenté durant cet exercice de se transformer en buteur providentiel. À part quelques coups d’éclat, personne n’a su se signaler sur la longueur. Le résultat est éloquent. Avec cinq buts à son compteur, Heymans est le meilleur buteur des Zèbres en championnat. Et le pire meilleur buteur.

Même Seraing et Ostende font mieux grâce à Marius (8 réalisations) et Ambrose (7 réalisations). Avec ce souci, la solution doit venir des pieds de tout le monde. À ce titre, Charleroi est l’équipe qui compte le plus de buteurs différents (17) à défaut d’en posséder un.

Même Zulte marque davantage

Avec ces divers chiffres, il n’est pas étonnant de voir que le Sporting est la cinquième pire attaque de Pro League. Même le relégable, Zulte Waregem, trouve davantage la cible que les Sambriens. Preuve que le problème se trouve à la finition et pas dans les occasions procurées, la moyenne des buts attendus de Charleroi (1,53) est supérieure aux autres équipes de l’élite (1,38). Les Zèbres s'offrent également plus de tirs que leur adversaire (10,93 par match contre 10,79) mais cadrent moins (37,9 contre 38,6).

L’espoir Bayo

Dans cet horizon nuageux, le sursaut peut venir de Vakoun Bayo. S’il n’a inscrit qu’un but depuis son retour au Mambourg, l’Ivoirien continue de tenter sa chance même s’il peine à contenir sa frustration. “Vakoun nous fait du bien. Il sait tout faire”, pointe Mbenza. “C’est un vrai 9 et c’est ce qui nous manquait en première partie de saison. Là, il est dégoûté mais il reste encore des matchs.”

La saison dernière, il avait explosé lors des cinq dernières journées de la phase classique en inscrivant cinq buts. Au vu du calendrier périlleux, ce serait judicieux de réitérer une pareille performance.