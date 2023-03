La réaction après la défaite imméritée contre OHL (0-1) vendredi dernier : “Cette semaine, j’ai tout fait pour rendre l’atmosphère positive parce que le contenu du match l’était. J’en ai retiré beaucoup d’aspects positifs et on s’est créé beaucoup de situations. La frustration présente ne l’était que par rapport au score, pas sur ce qu’on a montré. On a notamment travaillé la finition cette semaine.”

Le déplacement à l’Antwerp ce dimanche : “Je ne pense plus au dernier match que j’ai dirigé là-bas avec Charleroi (NdlR : la défaite 3-2 en barrage européen après avoir mené 0-2, en 2019). L’Antwerp, c’est un tout gros déplacement. C’est une équipe très solide avec énormément de qualités avec et sans ballon, du pressing, de la vitesse… Elle joue pour le titre. On sait que, contrairement à OHL, l’Antwerp va attaquer et prendre des risques, donc elle va aussi nous laisser des espaces. On devra les exploiter. J’y crois. On y croit tous.”

L’effectif et les absences : “En plus de Benbouali, Bager, Stulic et Van Cleemput sont indisponibles car blessés. Nkuba est suspendu. Kayembe s’est entraîné avec nous ce vendredi, on verra comment il se sent d’ici dimanche. On attendra aussi de voir si Roméo Monticelli et/ou Adrien Bongiovanni seront dans le groupe parce que, comme vous l’avez écrit en semaine, on risque de manquer de joueurs belges (ou assimilés) sur la feuille de match. Mais ils méritent d’être là.”

Le verdict du match à rejouer contre Malines : “Je n’ai pas envie d’épiloguer 3 heures sur ce sujet. On sait que Malines peut faire appel, donc on attendra le bon moment pour se réjouir ou pas. À l’époque (NdlR : le 12 novembre), je n’étais pas entraîneur de Charleroi. Je passais quelques jours en Espagne mais j’ai regardé le match. De ce que j’ai vu, j’estime que les joueurs méritent les trois points. Si on peut le rejouer, on en sera heureux.”