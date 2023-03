Le capitaine a réalisé la plus belle prestation de sa saison. Il a su être présent à la récupération, dans les seconds ballons et à la projection quand l’Antwerp offrait des espaces. Quel retour en début de match (13e). Dans ce match de guerrier, il a été ô combien précieux.

Koffi 5,5

Il a flirté avec le rouge tout au long de la partie et il y a eu trop d’erreurs à la relance (7e, 32e). Sa faute de main a bien failli provoquer un penalty (9e). Il se rattrape en sortant deux beaux arrêts face à Ekkelenkamp (31e) et Kerk (69e).

Andreou 6,5

Il s’est montré fiable même si parfois, il était limite rupture. Bien aidé par Marcq jusqu’à l’exclusion de ce dernier.

Marcq 6

Sans ses deux avertissements récoltés en sept minutes, le Français aurait été élu homme du match tant sa prestation avait été parfaite jusqu’à son rouge. Il a attiré tous les ballons sur lui comme s’il disposait d’un aimant.

Knezevic 7

A su compenser les pertes de balles de ses coéquipiers même si sa passe ratée a offert une grosse occasion à Muja (35e). A bien suppléer Marcq par la suite en coupant à son tour de nombreux ballons.

Tchatchoua 6

L’après-midi ne fut pas de tout repos face aux débordements de Muja. S’il est parfois brouillon, le piston s’est accroché. Sa vitesse a parfois constitué un danger sur les contre-attaques.

Mbenza 7

En plus d’avoir appris à défendre rigoureusement ces dernières semaines, son entente avec Zorgane crée du mouvement et des espaces. Parfois un manque de précision dans la dernière passe (19e).

Zorgane 7,5

Preuve de sa régularité, il donne l’étrange impression que l’on écrit la même chose chaque semaine pour lui. L’Algérien a lancé Charleroi en délivrant son huitième assist de la saison et il a été une énième fois la plaque tournante des Zèbres.

Hosseinzadeh 5

Du déchet dans son jeu compensé par un grand nombre de courses. Il a été utile dans le travail défensif mais il a ralenti le jeu lors des transitions offensives.

Badji 7

On lui a assez reproché de ne pas être adroit devant le but pour ne pas le féliciter pour sa sublime tête sur l’ouverture du score. Dans les duels aériens, il a été à l’aise et il ne s’est pas ménagé à la perte de balle.

Bayo 6

Il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer dans le petit rectangle adverse. Cela ne l’a pas empêché d’être utile avec son jeu de position et sa capacité à garder un ballon contre deux défenseurs.

Boukamir 6

Ce fut parfois difficile mais le défenseur s’est arraché parfois du bout du pied, parfois de la tête.

Felice Mazzù 7

Les blessés et les suspendus l’ont contraint dans son coaching mais malgré cela, Charleroi a signé une victoire chez un prétendant au titre.