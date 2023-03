Ilaimaharitra, papa et capitaine de Charleroi heureux après la victoire à l’Antwerp : “Tout le monde s’est sacrifié pour l’équipe”

Papa pour la deuxième fois depuis deux jours, Marco Ilaimaharitra (27 ans) était en déficit de sommeil avant le match, ce dimanche à l’Antwerp. Cela n’a pas empêché le capitaine d’accumuler les efforts, de montrer l’exemple pour arracher trois précieux points. Il était KO, rongé par les crampes en fin de match. “On a vu que tout le monde y a mis du sien et s’est sacrifié pour l’équipe. Pour ces trois points super importants. C’est très différent de la semaine dernière où on méritait de gagner mais où on a manqué d’efficacité. Cette fois, ça nous a souri.”