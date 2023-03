Josué Doké a réalisé sa grande première : “Je vais encadrer mon maillot et le mettre dans ma chambre”

Ce n’était pas une première rêvée. Avec un Tchatchoua flirtant avec le rouge, Josué Doké est entré dans un rôle inédit de piston droit. Ça n’a pas empêché le joueur arrivé il y a un mois en Belgique de réaliser le travail en taclant comme un vrai défenseur. “Je me suis dit que je ne devais pas ressentir de pression. Avec les nombreux absents, je m’étais préparé à potentiellement rentrer en jeu. Je me suis adapté pour aider l’équipe”, commente celui qui aurait dû faire ses grands débuts la semaine dernière face à Louvain. L’interruption du jeu avait changé la donne. Cette fois-ci, son histoire en Europe a réellement débuté. “Je vais garder mon maillot au chaud et l’encadrer dans ma chambre.” Le premier d’une longue série pour celui que l’on présente comme une grande promesse.